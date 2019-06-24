Незалежной кровь из носу нужно сохранить советскую ГТС

Украинскому "Нафтогазу" необходимо выбрать такую модель разделения газотранспортной системы страны, которая позволит сохранить права компании по уже поданному судебному иску к "Газпрому" в Стокгольме. Так председатель правления НАК Андрей Коболев прокомментировал сегодняшнее заявление первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергея Приходько об условиях транзита газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой "Нафтогаза" – мы должны сохранить возможность подавать иски к "Газпрому", если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины", – написал пан Коболев в Facebook.

Ранее в понедельник Приходько сообщил о том, что Москва может сохранить маршрут доставки российского топлива европейским потребителям через Незалежную после справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Также сегодня взывал к американцам украинский премьер-министр Владимир Гройсман, в очередной раз прося Вашингтон о совместном противодействии "Северному потоку-2" и восхваляя советскую ГТС. По его уверениям, это надежный транзитный ресурс, поэтому нужно и дальше заполнять трубу.

