Нибиру
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У России есть все необходимое, чтобы устроить Незалежной "темную". Причем не только в переносном, но и прямом смысле этого слова.
Одно неловкое движение со стороны Киева, и Москва может запросто обеспечить ему энергетический голод. А техническая возможность для этого у нее имеется, подтвердил экс-министр энергетики Украины Евгений Червоненко.
"Риторика русофобская. Они что хотят, чтобы рубильник отключили? Вы знаете, что у нас параллельная энергосистема? Когда частота 49 герц рухнет, рухнет и вся страна",
– заявил он в беседе с NewsOnе. Он еще раз предупредил, что вооруженные игры в Донбассе до добра не доведут. Лучше не злить РФ, которая в гневе может устроить в Незалежной энергетический кризис.
"Вы вообще понимаете, какие это макроэкономические последствия будут для всей страны?" – риторически заключил бывший министр. Он призвал нынешнюю киевскую власть к диалогу с Россией.
Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе
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