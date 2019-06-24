"Русофобская риторика" для Киева может плохо закончиться

У России есть все необходимое, чтобы устроить Незалежной "темную". Причем не только в переносном, но и прямом смысле этого слова.

Одно неловкое движение со стороны Киева, и Москва может запросто обеспечить ему энергетический голод. А техническая возможность для этого у нее имеется, подтвердил экс-министр энергетики Украины Евгений Червоненко.

"Риторика русофобская. Они что хотят, чтобы рубильник отключили? Вы знаете, что у нас параллельная энергосистема? Когда частота 49 герц рухнет, рухнет и вся страна",

– заявил он в беседе с NewsOnе. Он еще раз предупредил, что вооруженные игры в Донбассе до добра не доведут. Лучше не злить РФ, которая в гневе может устроить в Незалежной энергетический кризис.

"Вы вообще понимаете, какие это макроэкономические последствия будут для всей страны?" – риторически заключил бывший министр. Он призвал нынешнюю киевскую власть к диалогу с Россией.