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Штаб Зеленского назвал 20 достижений президента Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Убедил, договорился, презентовал, дал четко понять

Команда президента Украины Владимира Зеленского перечислила 20 достижений главы государства спустя месяц после его инаугурации. Победы экс-актера вместились в презентационный одноминутный видеоролик, размещенный в интернете.

Первым пунктом достижений пана Зеленского называется восстановление работы трехсторонней контактной группы в Минске. Также сообщается, что он "убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтеграцию" и получил от них "поддержку в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию".

Еще говорится, что шестой лидер Незалежной "договорился о восстановлении нормандского формата переговоров" и дал "четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет".

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

В числе иных подвигов а-ля украинского Геракла в списке присутствуют внесение в Верховную раду "16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании", отмена школьной формы, привлечение большого бизнеса к решению значимых социальных проблем, начало перезапуска судебной реформы. Помимо этого указывается, что он "развеял мифы о дефолте" Украины и "заставил правительство погасить задолженность по зарплате перед шахтерами", "урегулировал вопрос использования проблесковых маячков" и т.д.


Последние два пункта украинский народ должен оценить по достоинству: Владимир Александрович открыл улицу Банковую, где находится здание администрации президента, для людей и установил новую форму обращения к главе государства – по имени.

В комментариях под видео Вове напомнили, что школьную форму в стране отменили еще два года назад, а долги шахтерам до сих пор еще не выплатили.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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