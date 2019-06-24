Военнослужащие воюющей со "страной-агрессором" Незалежной вляпались в историю

Украинских ура-патриотов и националистов возмутили танцующие под песню Олега Газманова "Офицеры" военные во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове. На соответствующее видео обратил внимание экс-лидер одесского отделения запрещенной в РФ экстремистской группировки "Правый сектор" Сергей Стерненко.

Со своим возмущением радикал выступил в специальном ролике, размещенном на YouTube. По его данным, мероприятие сняла супруга одного из военнослужащих.

На видео нацгвардейцы во время неофициальной части торжества вальсируют с дамами под известный и популярный среди российского офицерства газмановский хит. Националист назвал поведение харьковчан "позором и стыдом". Он подчеркнул, что "эту ситуацию нельзя оставить просто так". Стерненко надеется, что зафиксированных в ролике выпускников академии уволят.

"Интересно, они продолжат после этого нести службу? Будут получать оружие и командовать солдатами?" – задумался он.

Радикала дружно поддержали в комментариях (пунктуация и орфография оригиналов):

"Это не граждане Украины","Перейдут сразу на сторону России", "Должно быть позорно для этих офицеров!!!", "Харьков, тут в основном живут запроданци, без совести и чести... они даже называют свой город Первой Столицей! Да, первой , запроданской... Говорю так, потому что знаю, прожив в Харькове 76 лет, по сегодняшний день. Тут куда не плюнь, попадаешь на запроданца, у которого на уме только одна выгода, а не Украина...", "Как по мне их не научили анализировать ..они тупые ...", "Совпадение?! Не думаю! Тем более: это Харьков!".

Правда, нашлись и те, кто заступился за любителей российской эстрады:

"Ты о чем? Кого они предали? Музыку русскую слушали", "Вот это настоящие офицеры. Под правильную песню танцуют", "Просто офицеры балдеют от этой песни, а другой у них нет. Это не защита, а сухой факт", "Стервенко, завидуешь?)))".

