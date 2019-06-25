Пляжи Крыма подозрительно опустели

Первыми тревогу забили украинцы

В разгар туристического сезона популярные ранее курорты Крыма остаются пустыми. На это обратили внимание СМИ Незалежной. В качестве доказательства приводятся фотографии блогера RoksolanaToday&Крым.

На снимках пляжей Гурзуфа и Алушты, действительно, народу не густо. Свободные шезлонги, малочисленные отдыхающие около кромки воды да рыбаки на пирсе.

"Где все?" – иронизируют репортеры.

Отвечают изданию его же подписчики:

"Вы бы, идиоты, сфотографировали пляжи Крыма ночью, а не 5 утра, вообще бы некого не было", – отмечает Maklaren Daniel.

"Смотрим на тени...делаем вывод...смеёмся", – пишет Сидоров Андрей.

"Это стало своего рода национальным видом спорта: … припереться на пляж с утра пораньше, сфотографировать пустые лежаки, а потом писать в интернетах, что в Крым никто не приезжает", – указывает Livesey David.

Некоторые и вовсе обнаружили, что фотографии раньше уже были опубликованы, причем на сайтах туркомпаний, которые предлагают украинцам отдых в Крыму. А постоянные читатели "Обозревателя" припомнили, что и прошлым летом, и два года назад издание уже выпускало аналогичные статьи о срыве курортного сезона на полуострове. А потом выяснялось, что количество туристов побило очередной рекорд, причем львиная доля приезжих была как раз из соседней Украины.