Сильный ветер привел к новому блэкауту

Стихия внесла коррективы не только в погоду на полуострове, но и в быт самих жителей. В Симферополе произошло массовое отключение света.

Перебои в электричестве спровоцировал сильный ветер, который вывел из строя две высоковольтные линии. Таким, образом, если бы не дневное время суток, часть крымской столицы погрузилась бы во тьму.

"Произошел обрыв провода линии ВЛ 110 кВ Северная – Восточная и падение его на ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Северная. Энергетики прилагают максимум усилий для оперативного устранения аварии",

– говорится в релизе "Крымэнерго".



В компании уточнили, что без света остались порядка 70 тысяч человек, тогда как министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов называл цифру на порядок больше.

"Без электроэнергии 98 тысяч 268 бытовых потребителей",

– уверял Шахов, передает РИА "Новости".

Отметим, всего в Симферополе проживает порядка 350 человек. Электроснабжение обещали восстановить до 20:00, однако произошло это гораздо раньше. По последней информации Минэнерго, в домах крымчан загорелся свет и заработали электроприборы.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 24 июня, там вероятны сильные ливни с грозами, крупный град и сильный ветер до 25 м/с.

Напомним, предыдущий разгул стихии был зафиксирован в Крыму меньше месяца назад. Тогда град размером с куриное яйцо ударил по карману автомобилистов.