Билеты на поезда из Крыма расхватают, как горячие пирожки

Несмотря на чуть ли не ежедневные страшные пророчества со стороны Незалежной в адрес Крымского моста, граждане соседней страны с удовольствием будут ездить по железной дороге через Керченский пролив.

Открытие железнодорожной части Крымского моста серьезно облегчит жизнь украинцам. Учитывая, что сейчас нет никакого сообщения с Россией – ни ж/д, ни авиа, жителям Незалежной будет гораздо удобнее доехать на материковую часть нашей страны из Крыма. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Так, быстрее и проще украинцам будет прибыть на машине в Джанкой или Симферополь и уже оттуда добраться до места назначения. Черняк отметил, что железную дорогу через Крымский мост особенно оценят в Херсонской и Одесской областях.

Запуск железнодорожной части моста увеличит пассажиропоток на границе России и Украины. Как сообщалось ранее, ожидается, что Крым в этом году посетит около миллиона туристов из Незалежной.