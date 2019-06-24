На полуостров обрушатся небывалые ливни

В ближайшие часы 23 июня синоптики прогнозируют в Крыму сильные осадки, а также шквальный ветер, который будет дуть со скоростью 20-25 м/с.

Также ожидается крупный град и грозы. Непогода прекратится в регионе лишь ко вторнику, 24 июня. Пресс-служба крымского управления МЧС РФ объявила в связи с этим штормовое предупреждение.

Спасатели, как передают РИА Новости, просят людей быть аккуратными и соблюдать безопасность в условиях разбушевавшейся стихии.

В начале июня Крым уже спасался от непогоды. Тогда ливень затопил Севастополь и другие города полуострова, парализовав движение на дорогах.