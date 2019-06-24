Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Погода испортит туристам отдых в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
На полуостров обрушатся небывалые ливни

В ближайшие часы 23 июня синоптики прогнозируют в Крыму сильные осадки, а также шквальный ветер, который будет дуть со скоростью 20-25 м/с.

Также ожидается крупный град и грозы. Непогода прекратится в регионе лишь ко вторнику, 24 июня. Пресс-служба крымского управления МЧС РФ объявила в связи с этим штормовое предупреждение.

Спасатели, как передают РИА Новости, просят людей быть аккуратными и соблюдать безопасность в условиях разбушевавшейся стихии.

В начале июня Крым уже спасался от непогоды. Тогда ливень затопил Севастополь и другие города полуострова, парализовав движение на дорогах. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей