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На мели: у российского сухогруза появились проблемы в Керченском проливе

Фото: www.globallookpress.com
Рулевой судна, перевозившего уголь, не справился с управлением

Российский сухогруз "Сиберин-1" зашел на мелководье на выходе из порта Кавказ в Краснодарском крае. О происшествии журналистам рассказали в Росморречфлоте.

"Теплоход "Сиберин-1", перевозивший уголь, судовладелец "Сталь флот", сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек (нефтепродуктов) нет. Судоходство свободно",

говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости".

Инцидент произошел сегодня в 5:49 по московскому времени. По данным источников агентства "Интерфакс", судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 м, что и стало причиной происшествия.

На борту теплохода находится 4,3 тыс. т угля. В настоящее время команда судна во взаимодействии с портовыми властями решает вопрос о выделении буксиров и снятии сухогруза с мели.

Теплоход "Сиберина-1" был построен в 1980 году. Судно приписано к порту Астрахани.

Андрей ФИЛАТОВ
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