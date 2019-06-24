Los Angeles Times дает туристам из США инструкцию по посещению полуострова

Одно из крупнейших американских изданий США – Los Angeles Times – позвало своих читателей посетить Крымский полуостров. Газета разместила на своем сайте подробный туристический гид под названием "Крым – неожиданная красота на фоне не урегулированного статуса".

Автор статьи Джефф Опдайк сделав маленький экскурс в прошлое Республики, заметил, что история у региона "долгая и запутанная".

"Учитывая политическую напряженную обстановку, зачем предлагать Крым в качестве туристического маршрута? Я был здесь уже пять раз и нахожу его живописным, гостеприимным краем, в котором должно побывать как можно больше жителей Запада, даже если некоторые изначально брезгуют подпитывать экономику спорной территории своими туристическими долларами. В эпоху, когда "инстаграмные наркоманы" показали большинство планеты со всех сторон, Крым выделяется своей неиспорченной аутентичностью, которой наслаждались лишь немногие, не считая россиян и путешественников из бывшего СССР", – говорится в материале.

Журналист рекомендует обязательно посетить Ялту, которую сравнивает с калифорнийским городом Санта-Барбара, а также Воронцовский и Ливадийский дворцы, Крымские горы, Ласточкино гнездо, Балаклавские штольни. Автор зовет американцев на крымские винодельческие предприятия, чтобы попробовать местное вино.





"Представьте, что у горной Калифорнии и прибрежной Ирландии есть русскоговорящий ребенок, украшенный античными руинами, виноградниками, величественными горами, широкими лесами, каньонами и водопадами, скалами, возвышающимися над уровнем моря, причудливыми прибрежными сообществами, скрывающими мировую историю, и секретная база подлодок, где когда-то планировалось ядерное уничтожение Америки – и все это в месте, достаточно компактном, чтобы осмотреть все менее чем за неделю", – констатирует Опдайк.

Кстати, описывая Ялту, автор сделал такое замечание: "Памятник Ленину стоит на страже, а фреска с изображением мореплавателя Владимира Путина напоминает, какой стране сейчас принадлежит полуостров".





В конце материала журналист прилагает подробную инструкцию с информацией о том, как добраться до Крыма, что примечательно, предлагается маршрут именно через материковую часть России с получением российской визы. Причем автор не сообщает о требованиях властей Незалежной о получении у них разрешения на въезд на полуостров. Зато описывается, какие могут возникнуть у американцев трудности в связи с действующими в отношении Крыма санкциями. И тут же Опдайк советует, в каких гостиницах лучше бронировать места, а также любимые точки общепита.

Ну, и напоследок потенциальным туристам рекомендуется загрузить на смартфонах русский язык в приложении Google Translate. "Перевод порой смехотворен, но в основном он выполняет свою работу", – резюмировал журналист.

