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В Крыму погибли военные

Фото: pixabay.com
Россияне утонули после прыжка с парашютом

Информированный источник сообщил трагическую новость. В Крыму, в Кировском районе, двое военнослужащих, прыгнувших с парашютами, по непонятной причине неудачно приземлились в водоеме.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что, по предварительной информации, военные так и не всплыли на поверхность. 

Пресс-служба Южного военного округа подтвердила информацию о том, что два десантника погибли в ходе тренировочных прыжков на полигоне "Старый Крым". Россияне, которые были на контрактной службе в одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных на полуострове, не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта. Как сообщил ТАСС, спасательная служба ничем не смогла помочь военным. Специальная комиссия командования Воздушно-десантных войск с правоохранительными органами выяснит детали происшествия. 

Полина ИВАНОВА
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