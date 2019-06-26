В Крыму погибли военные

Россияне утонули после прыжка с парашютом

Информированный источник сообщил трагическую новость. В Крыму, в Кировском районе, двое военнослужащих, прыгнувших с парашютами, по непонятной причине неудачно приземлились в водоеме.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что, по предварительной информации, военные так и не всплыли на поверхность.

Пресс-служба Южного военного округа подтвердила информацию о том, что два десантника погибли в ходе тренировочных прыжков на полигоне "Старый Крым". Россияне, которые были на контрактной службе в одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных на полуострове, не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта. Как сообщил ТАСС, спасательная служба ничем не смогла помочь военным. Специальная комиссия командования Воздушно-десантных войск с правоохранительными органами выяснит детали происшествия.