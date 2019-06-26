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Крымский мост испытали на сверхскорость

Фото: most.life/multimedia
Проверка обошлась в 5 тысяч рублей

Водители часто нарушают скоростной режим на Крымском мосту. Об этом сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД Крыма Дмитрий Леонтьев.

По его словам, самый отчаянный лихач этой зимой развил на переправе через Керченский пролив скорость выше 240 км/ч:

"Автомобиль BMW X6 проехал по Крымскому мосту по направлению в Крым со скоростью 243 километра в час. Это было в феврале этого года. Это максимальный показатель, который мы зафиксировали на сегодняшний день", – рассказал Леонтьев "Крыминформу".

Фото: pixabay.com

Это нарушение ПДД зафиксировала автоматическая система, водителю пришел штраф в размере 5 тыс. рублей. Таким образом, внеплановое испытание Крымского моста можно считать успешным. С одной стороны, дорожное полотно позволило разогнать автомобиль до сверхскорости, с другой, камеры все зафиксировали, и нарушителя вычислили.

Движение автомобилей по Крымскому мосту открыли в мае 2018 года. Сейчас завершается строительство железнодорожной части моста.

Фоторепортаж
Крымский мост поехал с двух сторон
Фото: vk.com/krymsky.bridge Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: сайт Крымского моста Фото: сайт Крымского моста Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС +2
Николай ВИКТОРОВ
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