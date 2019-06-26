В России не нашли ответа на заявления о Крымском мосте

Заболачивание Керченского пролива волнует только Незалежную

В России не считают нужным отвечать на обвинения украинской стороны о проблемах, возникших из-за строительства Крымского моста. Об этом заявили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ.

В частности, не достойным внимания сочли предостережения гидрогеолога Юрия Медовара о том, что "глубина форватера" в Керченском проливе стремительно уменьшается.

"Это даже комментировать не стоит", – ответил на вопрос РИА "Новости Крым" руководитель пресс-службы ведомства Алексей Кравченко.

Интересующимся он рекомендовал открыть паспорт Керчь-Еникальского канала: за последние три года там не появилось никаких изменений, а по сравнению с периодом до 2014 г. возможности канала только улучшились:

"Раньше пропускали суда до 180 метров в длину, а сейчас – до 250 м. Остальные параметры – глубина, ширина судового хода – остались прежними", – подчеркнул Кравченко.

Ранее украинские СМИ растиражировали заявление Медовара, называющего себя гидрогеологом и мостостроителем. Он предупредил, что Крымский мост перекрыл водообмен между Азовским и Черным морями, что превращает акваторию в болото.

До этого Медовар утверждал, что предлагал в свое время проект моста через Керченский пролив, но его отвергли. А реализованный в итоге проект, дескать, нежизнеспособен, и переправа скоро разрушится под воздействием грязевых вулканов.