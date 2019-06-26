Ситуация в Донбассе демонстрирует развал в ВСУ

Отход силовиков Незалежной от линии разграничения насторожил ополченцев

Украинские военные бегут из Донбасса, поскольку в Вооруженных силах Незалежной нет порядка. Так считает член думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками от фракции "Единая Россия" Владимир Катенев.

Комментируя сообщения о том, что силовые подразделения Незалежной покинули часть позиций у границы с ЛНР, депутат предположил, что это отнюдь не миротворческая акция Киева. Скорее, дело в проблемах внутри Вооруженных сил Незалежной:

"Хотел бы надеяться, конечно, что это начало конструктивного диалога, но судя по той информации, которая появилась, это просто дестабилизация внутри самих ВСУ: слабая материально-техническая база, отсутствие военной координации", – отметил Катенев в интервью "Дума ТВ".

Ранее в ЛНР заметили, что в некоторых районах украинские военнослужащие отходят от линии разграничения, в других же, наоборот, укрепляют позиции.