На Донбассе раскрыли имена убийц Захарченко

Нибиру
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Имена сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к убийству главы непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко установлены. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел самопровозглашенного государства.
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