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На Донбассе раскрыли имена убийц Захарченко

продолжениеЗеленскому грозит опасный вирус
Преступники были сотрудниками украинских спецслужб

Имена сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к убийству главы непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко установлены. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел самопровозглашенного государства.

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Андрей ФИЛАТОВ
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