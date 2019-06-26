Зеленскому грозит опасный вирус

Насколько новый лидер Незалежной крепок здоровьем, покажет только время

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять себя из-за плотного окружения членами команды прежнего главы государства Петра Порошенко. Об этом предупредил лидер украинской партии "Голос", певец Святослав Вакарчук.

"Создается впечатление, когда новый президент пришел во власть и старая политика начала охватывать его вокруг, как в тех фильмах про зомби. Знаете, они возвращаются, и есть опасность, что могут заразить вирусом", – пояснил политик в интервью "Обозревателю".

"Здоров" ли пока Зеленский, Вакарчук с уверенностью сказать не смог. По его словам, они не виделись с нынешним президентом уже два года, даже по телефону не общались. Впрочем, лидер "Голоса" готов подставить плечо старому знакомому. По крайней мере, обещал поддерживать новые реформы и оберегать от "вируса старой политики".

Ранее Вакарчук объявил об участии его партии в выборах в Верховную раду 21 июля. В выборах президента солист "Океана Эльзы" уже участвовал.