"C ума не сходят поодиночке": как украинцы искали живого Захарченко

Жители Незалежной уверены, что гибель главы ДНР инсценировали

Александру Захарченко, погибшему в результате теракта в 2018-м, 26 июня могло бы исполниться 43 года. Несмотря на отсутствие реальных доказательств, многие украинцы считают, что руководитель ДНР может быть жив.

По словам военкора Семена Пегова, Захарченко был человеком "редкой породы". Как отмечает издание "Царьград", люди шли за своим лидером в бой, улыбаясь, потому что рядом с ним ничего не было страшно. Поэтому проект журналиста WarGonzo, как сказано в telegram-канале, создает фильм о донбасском лидере. В ленту войдут десятки интервью с "невероятными фронтовыми историями", о которых никто кроме их участников раньше не слышал.

Специально для картины российская певица Юлия Чичерина записала клип и песню "Его оплот", посвященную Захарченко. Артистка даже оказалась в центре скандала, разразившегося вокруг композиции.

При этом на Украине людей до сих пор выводят из себя упоминания о Захарченко.

В Сети то и дело появляются сообщения о том, что жители самопровозглашенной Донецкой республики видели своего лидера на улицах. Каждое такое анонимное заверение тут же подхватывается украинскими СМИ. Захарченко якобы ходит по Донецку без охраны. Однако журналисты Незалежной даже не предполагают, что люди просто видят похожих на главу ДНР мужчин. Интернет-пользователи же уверяют, что "с ума не сходят поодиночке", поэтому все может быть.

А СМИ Украины указывают на ряд странностей. Например, издание "Диалектика" обращало внимание на то, что Захарченко похоронили в закрытом гробу, а его тело видели лишь приближенные. Журналисты портала "Диалог" и вовсе писали о том, что видео с моментом взрыва, то есть гибели главы ДНР, в кафе "Сепар" от 31 августа 2018-го, может быть ненастоящим. Ролик, по словам эксперта Сергея Лозницы, якобы неубедительный, а человек, снимавший его, не следил за сценарием, а второй план выдает неточности. Хотя по кадрам понятно, что видео снято камерой видеонаблюдения.

"Ну, никто не знает. Просто видео, которое они представили, неубедительно. Любой человек может самостоятельно исследовать его. Посмотрите на второй план. Там спецэффекты очень плохо сделаны. Там этот взрыв, все разлетается. Очень плохо все это сделано", – растиражировали заявление режиссера украинские СМИ.

Правоохранительные органы ДНР недавно сообщали о том, что установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко.