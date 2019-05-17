Убийцы Александра Захарченко найдены

Заказчиками и исполнителями оказались граждане из нескольких стран

Следствие установило организаторов и непосредственных исполнителей покушения на главу ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил Денис Пушилин, возглавивший самопровозглашенную республику после гибели Захарченко.

По словам Пушилина, заказчиками убийства главы ДНР являются высокопоставленные граждане Украины и других стран, передает Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захарченко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков", – цитирует РИА "Новости" Пушилина.

Однако называть конкретные имена Пушилин отказался, поскольку не все из этих людей задержаны.

Также правоохранители раскрыли схему подготовки и самого убийства. В частности, следствие определило то, как были доставлены компоненты для взрывного устройства, которое смертельно ранило Захарченко.

Покушение на Александра Захарченко было совершено 31 августа 2018 года. Глава ДНР вошел в одно из местных кафе, после чем там прогремел взрыв. Как позже выяснилось, бомбу заложили за сутки до покушения. Безоболочное устройство было установлено над входной дверью внутри.

Россия заявила, что за убийством Захарченко стоит Киев. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинские власти не раз использовали подобные методы устранения "инакомыслящих и неугодных". В ДНР посчитали, что к расправе с их главой причастны США. Замкомандующий оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что американцы "непосредственно участвовали в этом процессе".

Интересно, что и на Украине открыто звучали признательные заявления. Об ответственности Киева говорил депутат Рады Игорь Мосийчук.