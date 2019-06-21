Пользователи интернета запутались в именах украинских граждан

В пятницу в соцсети появилась информация о том, что в Киеве был убит бывший помощник лидера Донецкой народной республики Дениса Пушилина Александр Лаврентьев, которого СБУ связывает с ликвидацией главы ДНР Александра Захарченко.

"Это тот самый Лаврентьев, который в 2018 году встречался в Турции с неизвестными и был записан турецкой спецслужбой. Говорил он кстати об организации убийства Захарченко", – оповестил сегодня Telegram-канал "Незыгарь".

Эту новость тут же подхватили украинские СМИ, вполне резонно определив ее как фейковую. Так, "Народная правда" обратила внимание на фотографию, которой сопровожден был пост в Сети. На снимке отчетливо видно, что на улице деревья без листы, а люди одеты в куртки, в то время, как сейчас в Киеве ничуть не меньше, а то и выше тридцати градусов жары.

По данным издания, на представленной фотографии, на самом деле, кадр с места убийства директора спортклуба Kiev Sport Club Тараса Зиновенко в 2016 году.





В свою очередь, публикацию "Незыгаря" признали фейком и источники автора WarGonzo в силовых структурах ДНР.

"Сделав предварительную проверку по данному факту, установлено, что сам Лаврентьев сейчас находится в ином, отличном от смерти, физическом состоянии и совсем в другой локации. В какой именно – источники не уточнили. Проверка продолжается", – написал пользователь.

По его мнению, ситуация сложилась любопытной: "Если этот персонаж со скандальной съемки турецких (якобы) спецслужб жив – то спрашивается зачем и кому выгоден вброс? Если мертв – еще интереснее. Зачем и кому было его убивать в Киеве?"

Напомним, Служба безопасности Украины в 2018-ом распространила аудиозапись, на которой якобы Лаврентьев 12 июня в одном из ресторанов Анталии обсуждает с двумя неизвестными предложение ликвидировать Захарченко до сентября, поскольку с ним "никто ни о чем не может договориться".