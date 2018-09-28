Знали и молчали: соратники Захарченко не хотели мешать его убийству

Власть в ДНР переменилась, как и планировалось, без выборов и до сентября

В схватке жажды власти и совести побеждает первая – напрашивается вывод после очередных заявлений Службы безопасности Украины. Ее сотрудники предъявили аудиозапись, где приближенные того, кто сейчас исполняет обязанности Захарченко, обсуждают устранение "конкурента".

Деловой разговор между Александром Лаврентьевым, помощником исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, и двумя неизвестными лицами спецслужбы "подслушали" в ресторане турецкой Антальи. Судя по записи, соратники замышляли госпереворот и ликвидацию бывшего руководителя самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

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Смена власти должна была произойти без проведения выборов. Второй пункт "переговоров" собеседники планировали привести в исполнение до сентября. Впрочем, по факту так и вышло. Захарченко был убит в последний день лета.

В истинности обнародованной записи СБУ не сомневается экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. О том, что это не "укрофейк", бывшего министра осведомили из Донецка.

"Персонаж опознан и его идентификация по голосу и манере речи у знакомых с ним людей не вызывает сомнений. Подтверждено также, что – совершенно точно – указанный человек работал в команде Пушилина и являлся одним из его ближайших людей как минимум в июне сего года", – заверил Стрелков в соцсети "ВКонтакте", предложив читателям делать выводы на свое усмотрение.

Он же, в свою очередь, уверен, что "в команде Пушилина знали о "неких событиях", которые должны произойти с Захарченко в сентябре".

В то же время военный ДНР Александр Ходаковский убежден в том, что запись – подделка. Однако он не только не исключает мысли, что украинские спецслужбы прослушивают все разговоры, а настаивает на обратном.

"Отрубаем все коммуникации с Украиной, а они все равно снимают информацию с наших каналов связи. Ищем шпионов, а они все равно обкладывают нас агентурой ... Господин Лаврентьев аж в Турцию махнул, чтобы обсудить пикантные планы еще в июне уже на сентябрь, и там не избежал утечки, чем поставил всех в очень неудобное положение", – написал Ходаковский в Telegram-канале.

Кстати, сегодня стало известно, что Денис Пушилин идет на выборы главы ДНР, которые намечены на 11 ноября. Кандидата зарегистрировал Центризбирком. Вместе с ним за пост руководителя республики будут бороться еще 9 человек, пишет ДАН.

Напомним, 31 августа в одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв, в результате которого ушел из жизни глава ДНР Александр Захарченко. Руководство республики назвало случившееся терактом.