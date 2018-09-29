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За секунду до смерти: новые фото выявили неожиданные детали в убийстве Захарченко

Александр Захарченко. Фото: Global Look Press
Запись с камер видеонаблюдения показала, как сумел выжить соратник главы ДНР

На кадрах видно, как в кафе "Сепар", где через мгновения случится трагедия, входят Александр Захарченко с охранником, а также вице-премьер Александр Тимофеев и общественница Наталья Волкова.

Накануне эти фотографии появились в анонсе спецрепортажа о последних минутах жизни главы Донецкой народной республики. Материал покажут в программе "Вести недели". Скриншоты мгновенно разлетелись в Сети. Украинцы не преминули снова поглумиться над гибелью Захарченко и написали мерзости.

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Так, силовик Анатолий Штефан, известный также как "Штирлиц", опубликовал снимки на своей странице в Facebook и издевательски написал о "праздничном дне календаря".

Между тем в Сети также обратили внимание на фотографии. Некто Necro Mancer указал на роковое стечение обстоятельств. Первым в заведение вошел Захарченко. Следом за ним шел Тимофеев, однако в последний момент он пропустил вперед девушку – Наталью Волкову. Возможно, это спасло ему жизнь. Она была тяжело ранена, но выжила.

 "За секунды до взрыва (а "Ташкент", по ходу, пропустил Волкову вперед? Тот случай, когда джентльменом быть выгодно)", – прокомментировал блогер в своем Twitter.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" 31 августа. В Донецкой народной республике в его смерти обвинили власти Украины.

Виктория БАЛАЯН
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