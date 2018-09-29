Запись с камер видеонаблюдения показала, как сумел выжить соратник главы ДНР

На кадрах видно, как в кафе "Сепар", где через мгновения случится трагедия, входят Александр Захарченко с охранником, а также вице-премьер Александр Тимофеев и общественница Наталья Волкова.

Накануне эти фотографии появились в анонсе спецрепортажа о последних минутах жизни главы Донецкой народной республики. Материал покажут в программе "Вести недели". Скриншоты мгновенно разлетелись в Сети. Украинцы не преминули снова поглумиться над гибелью Захарченко и написали мерзости.

Так, силовик Анатолий Штефан, известный также как "Штирлиц", опубликовал снимки на своей странице в Facebook и издевательски написал о "праздничном дне календаря".

Между тем в Сети также обратили внимание на фотографии. Некто Necro Mancer указал на роковое стечение обстоятельств. Первым в заведение вошел Захарченко. Следом за ним шел Тимофеев, однако в последний момент он пропустил вперед девушку – Наталью Волкову. Возможно, это спасло ему жизнь. Она была тяжело ранена, но выжила.

"За секунды до взрыва (а "Ташкент", по ходу, пропустил Волкову вперед? Тот случай, когда джентльменом быть выгодно)", – прокомментировал блогер в своем Twitter.

За секунды до взрыва (а "Ташкент", походу, пропустил Волкову вперед? Тот случай, когда джентльменом быть выгодно) #Захарченко pic.twitter.com/Ifmx6rm9O5 — Necro Mancer (@666_mancer) 28 сентября 2018 г.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" 31 августа. В Донецкой народной республике в его смерти обвинили власти Украины.