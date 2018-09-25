Ищите в лесах: в Донбассе рассказали о живом Захарченко

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Руководитель самопровозглашенной Донецкой республики не пострадал от взрыва, убеждены на Украине. Захарченко жив, вторят Киеву в ДНР. Посыл такой: пусть трусливые украинцы держат ухо востро и ждут его появления в тылу. Можно также поискать погибшего главу республики Александра Захарченко в ровенских лесах.
Руководству республики на руку распространенный Незалежной слух. Развенчать его оно не собирается, заверил советник главы ДНР Александр Казаков. Если Киеву нравится сочинять байки, пояснил он, то в Донецке с большим удовольствием поддержат тревожные настроения.
"Если Киев это скажет, я прокричу в ответ: "Да, он у вас в тылу, ищите его в Ровенской области в лесах", – сыронизировал Казаков в ответ на судачество Незалежной. Интервью с ним опубликовал "ПолитНавигатор".
Напомним, правительство соседнего государство усомнилось в истинной смерти Захарченко, ссылаясь на то, что гибель не подтвердила ОБСЕ. По легенде официальных лиц Украины, он умер понарошку, разыграв спектакль, и уже где-то гуляет с поддельными документами.
Между тем собеседник издания напомнил, что был одним из немногих, кто видел погибшего Александра Захарченко в гробу.
"Если Киев эту легенду запустит, я ее поддержу. Пусть боятся, что он появится у них в тылу. Я был одним их тех, кто был допущен к открытому гробу. Дальше лучше не говорить", – поделился Казаков.
Ранее, 31 августа, в одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв, в результате которого ушел из жизни глава ДНР Александр Захарченко. Руководство республики назвало случившееся терактом.
Накануне друг погибшего Захар Прилепин обвинил в его смерти СБУ, которая работала по отмашке заинтересованных в регионе бизнесменов. По предположению писателя, с отделением самопровозглашенной республики последние лишились кормушки. Версию о том, что Захарченко могли убить свои, Прилепин назвал неправдоподобной.
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