Захарченко убрали свои

В убийстве главы ДНР подозревают его охранников

В окружении руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко был предатель. К такому выводу пришел Telegram-канал Baza, проводивший собственное расследование.

Свидетели сообщают, что 31 августа 2018 г. Захарченко не собирался в кафе "Сепар". Более того, он несколько раз менял маршрут движения, причем сам был за рулем автомобиля. В кафе этом он действительно любил бывать, но в последний раз до рокового дня посещал заведение около 2 месяцев назад.

Бомба, установленная в приборе освещения, была такого типа, что для ее монтажа преступникам требовалось много времени. Соответственно, они не боялись, что их спугнут.

Активировано взрывное устройство было по сигналу с кнопки, но не через мобильный телефон – очень уж точно был выбран момент взрыва, утверждают собеседники канала. Причем на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как один из охранников Захарченко что-то сжимает в руке, а потом отбегает назад.

Вообще, действия охраны вызывают множество вопросов, на которые нет ответа. Служба охраны главы ДНР, в рядах которой не было профессионалов, сама вела расследование убийства, поэтому не проводила проверку сотрудников на полиграфе, обвинив во всем сразу киевских агентов. Тогда как преступник мог быть среди них, утверждает Telegram-канал Baza.

Захарченко погиб 31 августа 2018 г. при теракте в центре Донецка.