Захарченко знал о готовящемся покушении

Бывший охранник главы ДНР сообщил неизвестные ранее факты

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прекрасно понимал, что за ним ведут охоту украинские спецслужбы. А незадолго до гибели получил сведения, что его жизнь в опасности. Об этом рассказал Александр Костенко – человек из ближайшего окружения Захарченко, входивший в его охрану еще со времен службы в подразделении "Оплот".

"Он (Захарченко) знал, что в августе месяце должно произойти событие. Он сам это говорил, – вспоминает Костенко события 2018 года. – Скорее всего, были (разведывательные) данные. Он два или три раза упоминал, что до сентября не доживет".

При этом в жизни главы ДНР даже в свете реальной угрозы мало что поменялось, передает сайт "Комсомольская правда" рассказ Костенко. Да, охрана усилилась. Да, окружение старалось максимально сократить пребывание Захарченко в публичных местах. Но это был человек, "который ни от кого не прятался". В результате его жизнь оборвал взрыв в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года.

"Такой смерти он не заслужил", – убежден его боевой товарищ.

Ранее стало известно, что в организации покушения на главу ДНР подозревают человека из его личной охраны.