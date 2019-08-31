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В Донецке взбудоражились из-за новостей о Захарченко

В Донецке взбудоражились из-за новостей о Захарченко
Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
Первому главе самопровозглашенной республики ДНР установили бюст

На Аллее Героев в Донецке появился памятник Александру Захарченко, который погиб при теракте 31 августа 2018-го. На открытие бюста пришли не только родители и вдова погибшего, но и представители министерств и ведомств, а также первые лица республики.

Как передает агентство ДАН, также на мероприятие пришло около тысячи простых граждан. Все они почтили память лидера Донбасса.

"Для меня лично он был настоящим героем. Александр Владимирович в моем сердце, да и у всех жителей, навсегда. Им гордились, хотели быть сильными, как он. Это человек, на которого хотелось равняться, идти за ним, быть ему преданным. Он остался в памяти мужественным человеком, который никому и никогда не поддастся, вечная память", – рассказал местный житель.

Нынешний глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что Захарченко вошел в историю своей борьбой за народ. По словам лидера самопровозглашенной республики, власти намерены продолжать дело первого руководителя.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар". Недавно всплыли новые детали этой трагедии.

Полина ИВАНОВА
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