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В первую годовщину: Захарченко заметили в Турине

В первую годовщину: Захарченко заметили в Турине
Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
Трагически погибший глава ДНР появился в Турине

На севере страны создали своеобразный памятник. На территории заброшенной фабрики появилось граффити с изображением Александра Захарченко. Эту работу выполнили уличные художники к первой годовщине его гибели, рассказал ТАСС глава Представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне.

Напомним, глава Донецкой народной республики скончался 31 августа после взрыва в кафе "Сепар".

Марроне назвал Захарченко героем, который пожертвовал собой ради свободы народа и добавил, что Западу должно быть стыдно за этот теракт.

Отметим, что ранее портреты Захарченко появились на улицах Рима.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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