Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
339 новости
На севере страны создали своеобразный памятник. На территории заброшенной фабрики появилось граффити с изображением Александра Захарченко. Эту работу выполнили уличные художники к первой годовщине его гибели, рассказал ТАСС глава Представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне.
Напомним, глава Донецкой народной республики скончался 31 августа после взрыва в кафе "Сепар".
Марроне назвал Захарченко героем, который пожертвовал собой ради свободы народа и добавил, что Западу должно быть стыдно за этот теракт.
Отметим, что ранее портреты Захарченко появились на улицах Рима.
Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам
Взрыву на полигоне в Архангельской области нашли объяснение