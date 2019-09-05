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Трусость и страх: американцы запрещают говорить о погибшем Захарченко

Трусость и страх: американцы запрещают говорить о погибшем Захарченко
Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
За упоминаниями о главе ДНР следует немедленное наказание

Россиянам пытаются заткнуть рот – социальная сеть Facebook блокирует пользователей, которые упоминают о трагически погибшем Александре Захарченко.

Так, об этом сообщила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. В память о главе Донецкой народной республике она опубликовала пост и поплатилась. На 30 дней ее отправили в бан.

Этот шаг Поклонская в своем телеграм-канале назвала страхом перед погибшим за свой народ человеком и трусостью.

Ранее заблокировали и аккаунт писателя Захара Прилепина, разместившего фото Захарченко.

"На ФБ меня снова заблокировали ещё на 30 дней. Не за текст, а вот за эту фотографию. Просто написали: Это фото противоречит нашим нормам. И 30 дней", – писал он на странице Вконтакте.

Александр Захарченко скончался 31 августа прошлого года из-за взрыва в кафе "Сепар" в Донецке, напоминает телеканал "360".

Ранее "Утро" писало о памятном граффити с изображением главы ДНР, которое появилось в итальянском Турине.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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