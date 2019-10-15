Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко летом 2018 года убили пенсионеры КГБ под руководством СБУ. Об этом заявил первый зампредседателя Совета министров ДНР Александр Бородай.

По его данным, спецоперацию по ликвидации Захарченко планировали "заброшенные агенты" под контролем Службы безопасности Украины. Бородай подчеркнул, что этот факт ему хорошо известен. Однако главной особенностью преступления является именно то, что действовали в Донецке люди пенсионного возраста – "очень, скажем так, возрастные".

"Дело в том, что, еще намекну, архивы Комитета государственной безопасности СССР – тогда еще областные, после распада Союза оказались в Киеве. И в этих архивах содержались данные об агентах еще советского времени. Парадоксально, но факт. Все арестованные по делу – люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста", – сказал в интервью "ЦарьГраду" Бородай.

По его словам, поскольку этим гражданам сейчас около 70 лет, значит и подозревать их в таком теракте могли меньше всего. Бородай добавил, что в данном преступлении "мы сейчас нарвемся на сенсацию".

Напомним, 31 августа прошлого года был совершен теракт в центре Донецка в кафе "Сепар". Взрывное устройство, заложенное над входом общепита, подорвалось в момент, когда в него заходили Захарченко, его охрана, а также ряд представителей власти республики. Глава ДНР получил смертельное ранение.

