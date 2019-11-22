Новое независимое расследование не отвечает на главный вопрос - зачем

Глава ДНР Александра Захарченко могли ликвидировать представители его личной охраны. Об этом говорится в новом расследовании проекта Baza, основанном на данных, полученных от источников в силовых ведомствах народной республики и службе протокола донецкого лидера.

Напомним, Захарченко погиб во время взрыва 31 августа 2018 г. в кафе "Сепар" в центре столицы ДНР, где была заложена взрывчатка. По официальной версии республиканских властей, Батю убили агенты спецслужб Украины.

"Через месяц после взрыва донецкие следователи заявили, что бомба в кафе "Сепар" сработала из-за кольца Захарченко, которое ему подарили незадолго до покушения. Только вот кольцо это в день взрыва он оставил дома", – указывает автор Baza Никита Могутин на одну из главных нестыковок в официальной версии.

Чтобы установить взрывчатку в кафе, организатор покушения должен был знать схему электропроводки, сигнализации и понимать, как устроена отделка "Сепара". Значит, у него имелись свои информаторы в любимом заведении Захарченко.

Расследователи отмечают, что из-за плохой мобильной связи в городе привести взрывчатку в действие телефонным звонком было проблематично. Следовательно, единственный надежный способ – нажать радиоуправляемую кнопку, для этого необходимо было видеть, как лидер ДНР входит в кафе непосредственно в момент покушения. Но тут версия с кольцом дает сбой.

Еще один аргумент в пользу того, что Захарченко могли убрать свои, это факт многократной смены маршрута Бати. Поэтому о неожиданном его прибытии в "Сепар" мог знать лишь тот, кто находился с ним рядом.

Отмечается, что обычно руководитель республики перемещался в кортеже с включенной системой "Пелена", подавляющей сигналы связи. Однако в день теракта она почему-то оказалась отключенной.

Расследователи называют ряд фигур в окружении Захарченко, которые могут быть причастными к его гибели. Прежде всего, это заместитель охраны Дима "Третий", который был замечен за тем, что проигнорировал проблемы с сигнализацией в "Сепаре" за две недели до ликвидации. Мотивом убийства главы ДНР для "Третьего" могло стать получение контроля над денежными потоками, которые якобы Захарченко получал с различных предприятий для содержания части армии.

Другое возможное причастное лицо к преступлению – также член охраны Михаил Жуков ("СС"). На кадрах момента взрыва в "Сепаре" видно, что имено этот человек заходит в кафе одним из последних и держит руку в кармане. Предполагается, что он мог привести взрывное устройство в действие.

Необходимо добавить, что версии о том, что Захарченко убрали люди из ео окружения, звучат не впервые, но, как заметил на последнее расследование российский журналист Александр Коц, они так и не отвечают на главный вопрос – зачем.

"Там вскользь мелькает мысль о денежных потоках. Но неужели кто-то всерьез думает, что эти потоки после смерти Захарченко перешли к охраннику", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, на данный момент считается, что взрыв в центре Донецка был организован пятым департаментом контрразведки СБУ. В июне Министерство внутренних дел ДНР сообщило, что за убийством Захарченко стоят украинские силовики Сергей Моторин и сотрудник 5-го управления контрразведки Андрей Байдала (позывной Швед).

