Все подозреваемые работают в одном отделе СБУ

Два года назад в центре Донецка убили главу ДНР Александра Захарченко. В кафе "Сепар" 31 августа 2018 года прогремел мощный взрыв, унесший жизнь "бати" и его охранника. Ранения получили 11 человек. Власти ДНР обвинили в случившемся спецслужбы Украины, а в Киеве заявили, что его "убрали свои". До сих пор исполнители теракта достоверно не известны, хотя нескольких подозреваемых "украинских диверсантов" задержали вечером того же дня.

Сразу после случившегося был объявлен в розыск охранник. А советник главы ДНР Александр Казаков выразил мнение, что Захарченко убили те же самые люди, которые ранее ликвидировали командиров ополченцев Моторолу и Гиви.

Как пишет обозреватель издания "Царьград" Александр Степанов, сигналы о том, что на Захарченко готовят покушение, начали поступать из Киева еще за полгода до убийства. Долгое время контрразведка ДНР работала четко, но тем не менее случилось то, что случилось.

По словам автора, согласно одной из версий, это произошло из-за утечки среди своих. По другой – покушение готовилось сразу в нескольких точках, и в том числе, в кафе "Сепар".

Взрыв организовали начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его замы Максим Попов и Александр Поклад, а также помощник Сергей Моторин, сообщил Степанов. Назвал обозреватель и Андрея Байдалу по прозвищу Швед – сотрудника того же департамента.

Позже Байдалу задержала СБУ, предъявив обвинение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Автор считает, что это был лишь повод увести расследование дела Захарченко по ложному следу.

О том, что взрыв организовали вышеперечисленные сотрудники СБУ, в МВД ДНР заявили еще летом прошлого года. Тогда же сообщалось, что они не были исполнителями, а курировали работу агентов в самопровозглашенной республике. По одной из версий, непосредственными исполнителями могли быть охранники Захарченко.