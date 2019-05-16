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"Кто следующий?": убитый Захарченко появился на Донбассе

Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
Появление предводителя ополченцев поставило украинцев на уши

Глава ДНР Александр Захарченко, которого нет в живых с августа прошлого года, внезапно показался среди жителей самопровозглашенной республики.

Историческому событию посвящен отдельный пост в Facebook, который мгновенно разлетелся в виртуальном пространстве. Жители и СМИ Незалежной активно комментировали сообщение в Сети.   

Теперь несколько слов о посте. Его автор – украинский офицер Анатолий Штефан, шифрующийся под ником "Штирлиц". Он опубликовал коллаж из фотографий разных лет. Все они сделаны во время акции "Бессмертный полк".

Так, на мероприятиях предыдущих двух лет Захарченко запечатлен со снимками погибших бойцов. В 2018-м году он пронес фото командира противотанкового спецподразделения "Спарта" Арсена Павлова, больше известного как Моторола.

В 2019-м – глава ДНР сам оказался в ряду погибших героев. В рамке за следующий год – знак вопроса. Циничный украинец предложил игру: назвать имя того, кто займет пустое место.

"В Дирляндии хорошая тенденция. Делайте ставки кто следующий? 
Победителю путем случайного отбора подарю флаг с подписями воинов!",

позабавился офицер Незалежной. 

Напомним, 31 августа, в одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв, в результате которого ушел из жизни глава ДНР Александр Захарченко. Руководство республики назвало случившееся терактом.  

Фоторепортаж
Ищите в лесах: в Донбассе рассказали о живом Захарченко
Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press
Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press +1
Ксения АНДРЕЕВА
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