Бывший ополченец ДНР обвинил Россию в устранении Захарченко

Гиркин упрекнул Кремль и за отказ от Донбасса

Москва упустила уникальный шанс, выступив в 2014 г. за независимость Луганской и Донецкой республик, а не за установление там российской власти. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, известный также под псевдонимом Игорь Стрелков.

По его словам, проживающие на Украине русские люди хотели оказаться в России, но президент РФ Владимир Путин предпочел не ссориться с Западом.

"Я упрекаю Путина не за то, что он воссоединил – не присоединил, подчеркиваю, а воссоединил – только Крым, – заявил Гиркин в интервью МК. – Путин отказался от воссоединения разделенного русского народа. Упустил уникальный шанс, который выпадает, может быть, раз в столетие. По сути, он отказался защищать русских на Украине. Защитил на половину, на четверть пальца".

Впрочем, эта обида не мешает бывшему командиру ополченцев спокойно жить сегодня в России. Он уверен, что его не выдадут Украине или Нидерландам, где его обвиняют в причастности к крушению малайзийского "Боинга" летом 2014 года. Он вообще утверждает, что ополченцы Донбасса не имели никакого отношения к той авиакатастрофе. Но свои подозрения, кто мог это устроить, не озвучивает.

Зато насчет убийства лидера ДНР Александра Захарченко готов поделиться своей версией:

"Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", – заявил Гиркин.

На чем основаны подобные выводы, он не сказал, но намекнул, что дело не в политических взглядах, а в деньгах: "Коммерческие вопросы. Контроль над серыми схемами, над промышленностью, над всем остальным", - пояснил Гиркин свою мысль.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб от взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года.

