Экс-наводчица отдала должное убитому в теракте главе ДНР

Для Украины было бы лучше, если бы лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко остался жив. Об этом заявила внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко, с треском провалившаяся на внеочередных выборах в новый состав парламента.

Бывшая военнослужащая ВСУ заметила в беседе на YouTube-канале Interviewer.today, что видела на войне много смертей.

"Единственное – для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают ее. Наверное, Захарченко достоин был жизни", – сказала она.

По ее мнению, лидера ДНР ликвидировали "с разрешения ФСБ", а исполнителей данного задания якобы нашлось достаточно.

Ранее во вторник Савченко весьма оригинально распрощалась с депутатской деятельностью. Напомним, что за экс-наводчицу в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, где она баллотировалась, проголосовали восемь украинцев. Заметим, что данный участок объединяет часть прифронтовой Горловки, включая пгт Зайцево, и часть Бахмутского района области. По данным СМИ, здесь победу одержал самовыдвиженец и молодой пенсионер (1967 г.р.), лидер общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев.

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – написала Савченко в Facebook, реагируя на свой результат на выборах.

Она пожелала такого же освобождения и остальным согражданам, "собственного выбора и своей дороги каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение".

А напоследок устроила костер из агитационных материалов. Фотографию пожарной акции Савченко прицепила к посту.

