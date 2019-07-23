Старый Свет переживает из-за наступающей зимы и украинской ГТС

В Европе обеспокоены долгами "Укртрансгаза" за голубое топливо для технических нужд, ситуация угрожает стабильности компании, что ставит под вопрос надежность поставок газа. Об этом говорится в письме Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В июне "Укртрансгаз" уведомил о срыве аукционов на закупку топлива, так как ни один поставщик не вышел на тендер. В компании посчитали, что причиной стала нехватка денег на расчеты по уже заключенным договорам, долг достиг 4,1 млрд гривен (свыше10 млрд руб). Оператор ГТСУ назвал происходящее угрозой возникновения чрезвычайной ситуации.

В своем письме европейские трейдеры отметили, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", однако данный шаг не восстановил доверие участников рынка.

""Укртрансгаз" заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы", – цитирует документ "Украинские новости".

Ситуацию партнеры Киева в Европе оценили как "деликатную" и "вызывающую беспокойство".

В EFET заговорили о снижении уверенности в украинском рынке, в возможности хранения газа для последующей поставки, а также в снижении желания международных партнеров инвестировать в энергетический сектор Незалежной.

Более того, евротрейдеры констатируют, что продолжение несанкционированного отбора газа может привести к дальнейшей нестабильности газотранспортной системы страны и, как следствие, перебоям в доставке топлива через украинскую территорию, подчеркивается в письме.

Помимо этого, ненадежность "Укртрансгаза" ослабит позицию Киева в предстоящих трехсторонних переговорах по транзиту российского газа в формате ЕС-РФ-Украина, сигналит EFET.

Европейцы призвали Коболева "при поддержке компетентных органов" безотлагательно вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить оплату просроченных счетов.

"Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020", – подытожили в EFET.

Пока пан Коболев на письмо не отреагировал, обычно его аккаунты в соцсетях пестрят комментариями по малейшему заявлению по газовой тематике из России. Последний его пост в Facebook вещает о том, что "Нафтогаз" завершил выплату дивидендов за 2018 год, перечислив государеву казну 8,2 млрд гривен. Коболев успокоил нацию: компания в полном объеме финансирует закачку газа в подземные хранилища и активно готовится к зиме.