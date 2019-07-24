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Украина стянула спецназ на Донбасс

Фото: www.globallookpress.com
МВД Незалежной решило перестраховаться из-за митингов

Сотрудники правоохранительных органов Украины сообщили о том, что отправили спецназ в город Покровск (бывший Краснокаменск) в Донецкой области. Там прошла акция протеста местных жителей у окружной избирательной комиссии №50.

Наблюдатели раскрыли нарушения в ходе выборов в Верховную раду, после чего люди и стали приходить к зданию избирательной комиссии. Сначала полиция усилила охрану участка, около которого даже прошли столкновения, но этого оказалось недостаточно. Люди требовали от председателя комиссии объяснить расхождение в протоколах, которые были у ее членов и наблюдателей, но тот отказался. Как рассказала пресс-служба украинского МВД в Twitter, протестующие установили палатки и начали приносить шины.

"Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки",

– заявили в МВД Незалежной.

Город, куда перебросили спецназ, находится всего в 40 км от Донецка. Неоднозначная ситуация возникла из-за спора по выборам по одномандатному округу. ЦИК сообщил, что после подсчета 97% голосов побеждает представитель "Оппозиционного блока", мэр Покровска Руслан Требушкин, а самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от него на 1%.

Выборы в Верховную раду состоялись 21июля. По последним данным, лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". 

Полина ИВАНОВА
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