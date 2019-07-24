Киеву придется выполнить минские соглашения, иначе последствия будут самые плачевные

Президент Незалежной Владимир Зеленский, получив парламентское большинство после победы его партии на выборах в Верховную раду, будет обязан соблюсти все минские договоренности. В противном случае Москва поставит вопрос о признании самопровозглашенных донбасских республик. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.



По его словам, шансы на то, что украинский лидер все же согласится взять на себя обязательства по урегулированию конфликта на востоке страны, ничтожно малы.

"Сколько бы ни говорили, что в парламент Украины пришли новые люди, надо понимать: идеи они исповедуют старые. Владимир Зеленский уже фактически отказался выполнять минские соглашения в той форме, в которой они были подписаны",

– написал эксперт в статье для издания "Военно-промышленный курьер".

По словам Жарихина, у нового состава украинского парламента даже не хватит голосов на модификацию языкового закона, который мешает исполнению минских договоренностей. В целом же депутаты будут не менее радикально настроены, чем их предшественники. К тому же у них меньше опыта, а значит, в Раде снизится уровень профессионализма. В парламенте "будут меньше драться и блокировать трибуну", "но ждать прорывов я бы не стал", указал политолог.

В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик. Россия не может бесконечно ждать, когда в Киеве появится нормальная и вменяемая власть, указал Жарихин.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,13%. С учетом побед своих кандидатов в одномандатных округах она получит большинство мест в парламенте.