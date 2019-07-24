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Европа сомневается в суверенитете Украины

Фото: www.globallookpress.com
Незалежную возмутило предположение видного европейского политика

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента Владимира Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду, чем вызвал неоднозначную реакцию у украинских политиков.

Дело в том, что на своей страничке в Twitter Ягланд написал, что "некоррумпированные институты, которым люди могут доверять, – это путь к суверенному украинскому государству".

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица немедленно заявил, что генсек СЕ поставил под сомнение украинский суверенитет.

"В мире Ягланда Украины не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он "обмолвился"... Это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенная и независимая Украина", - 

констатировал Кислица на своей страничке в Facebook.

Выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. После обработки более 95% протоколов выяснилось, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала большинство голосов – свыше 43%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила чуть более 13%. "Батькивщина" Юлии Тимошенко – немногим более 8%.

Валентина МАЙОРОВА
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