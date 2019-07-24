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Киев откажется от восстановления связей с Москвой

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраину лишат иностранных инвестиций
Аналитики оценили ситуацию после парламентских выборов

Внешняя политика Украины будет направлена на интеграцию в Европу, а вот улучшения отношений с Россией в ближайшее время не будет.

"Мы считаем, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет, скорее, оборонительной, нежели конфронтационной", -

заявили РБК эксперты агентства Moody's.

При этом аналитики отметили, что Киев несколько притормозит движение в НАТО, отметили в агентстве. 

На Украине впервые сложилась ситуация, когда одна партия полностью контролирует Верховную раду. Это позволит властям провести реформы, которые не удалось сделать за все время существования страны, считают аналитики.

Так как партия Владимира Зеленского теперь может назначить премьер-министра и раздать портфели ключевым членам правительства, это позволит наконец-то выполнить требования Международного валютного фонда. В агентстве также добавили, что на Украине теперь появилась возможность эффективно бороться с коррупцией и незаконным обогащением.

После подсчета 98,95% голосов президентская партия "Слуга народа" получила возможность в одиночку сформировать кабинет министров на Украине, не договариваясь с другими парламентскими партиями.

Валентина МАЙОРОВА
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