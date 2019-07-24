Украину лишат иностранных инвестиций

Газовая задолженность "Укртрансгаза" отпугнет от Незалежной последних сторонников

Киев захлебнулся в долгах за поставки технического газа. Это ставит под угрозу надежность транзита российского голубого топлива в Европу. В этой ситуации инвесторы не захотят вкладываться в украинскую энергетику, предупредил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Он прокомментировал заявление Европейской федерации энерготрейдеров о негативных последствиях, связанных с долгами компании "Укртрансгаз" за поставки технического газа.

"Если не будет поставок технического газа для транзита, соответственно, не будет транзита. Почему этим озаботились европейские трейдеры? Потому что они получают российский газ транзитом через Украину и продают его обратно украинцам, их бизнес зависит от надежности транзита. Не будет транзита – не будет реверсной схемы, для европейских трейдеров это выгодный бизнес",

– заявил специалист в интервью RT.

Европейцы покупают у "Газпрома" газ по более низкой цене, а потом перепродают его Украине по более высокой. Трейдеры не хотят терять такую удобную схему. Поэтому они и озаботились долгами "Укртрансгаза", который не сможет работать без технического топлива.

По мнению Юшкова, европейские компании поведут активную кампанию, чтобы отстоять свои интересы и будут угрожать Киеву большими неприятностями. "Европейские трейдеры будут не только направлять письма на Украину, но и привлекать внимание европейских политиков. Чем больше это будет происходить, тем активнее будет идти переговорный процесс, потому что нужно подписывать новый договор на транзит через Украину в 2020 г.", – указал эксперт.

В то время как Европа выступает за продление транзитного соглашения, Украина в лице руководства государственной компании "Нафтогаз" саботирует переговоры. А потому Запад будет принуждать Киев к тому, чтобы он занял конструктивную позицию.

Между тем политолог Андрей Иванов уверен, что сложившаяся ситуация, напротив, убедит ЕС полностью отказаться от украинского транзита. "В Европе чувствуют, что Украина в зависимом положении. И если раньше долги могли расти, потому что вопрос с "Северным потоком – 2" был в подвешенном состоянии, то теперь уже будут требовать возвращения задолженности. И это – именно политика. Европа устала от Украины, что хорошо видно по очень многим событиям последнего времени", – заявил специалист в интервью РИА ФАН.

Ранее в "Укртрансгазе" заявили о срыве аукционов на закупку газа – ни один поставщик не стал выходить на тендер. По оценке компании, причиной стала нехватка средств на расчеты по уже заключенным договорам. Долг достиг 4,1 млрд гривен (свыше 10 млрд рублей), отмечает "Пятый канал".