Нового президента можно приобрести со скидкой

Украинцам предложили украсить свои кабинеты гипсовыми бюстами президента Владимира Зеленского.



"Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах : мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый. Высота фигуры 23 см, вес 2.5 кг", -

сообщается на сайте Izi.zone (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Отмечается, что официально продажи скульптур стартуют 25 июля. Пока же всем поклонникам шоумена и президента предлагают купить изображение своего любимца со скидкой. Цена гипсового Зеленского – 2 тыс. 400 гривен, что составляет около 6 тыс. рублей.