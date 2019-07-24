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Культ личности: на Украине начали продавать бюсты Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Нового президента можно приобрести со скидкой

Украинцам предложили украсить свои кабинеты гипсовыми бюстами президента Владимира Зеленского.

"Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах : мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый. Высота фигуры 23 см, вес 2.5 кг", - 

сообщается на сайте Izi.zone (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Фото: izi.zone/

Отмечается, что официально продажи скульптур стартуют 25 июля. Пока же всем поклонникам шоумена и президента предлагают купить изображение своего любимца со скидкой. Цена гипсового Зеленского – 2 тыс. 400 гривен, что составляет около 6 тыс. рублей.

Валентина МАЙОРОВА
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