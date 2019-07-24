Заявленный курс на обновление кадров оказался пустым звуком

Украинскую политику на высшем уровне в ближайшие пять лет будут определять во многом те же люди, которые занимали высокие посты при предыдущем главе государства. Так, советник Петра Порошенко Руслан Демченко сумел сохранить эту должность и при новом президенте.



Указ о назначении Демченко подписан и опубликован на официальном сайте президента Украины.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины",

– говорится в документе.

Демченко известен тем, что к его услугам прибегает далеко не первый глава государства. При Порошенко он был советником президента. При третьем президенте страны Викторе Ющенко Демченко был главой офиса, а при втором президенте Леониде Кучме – заместителем руководителя управления администрации.

Кроме того, чиновник в разное время занимал пост представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске, а также работал заместителем министра иностранных дел Украины, передает RT. Какое именно направление работы он будет курировать в офисе Зеленского, не уточняется.

В ходе предвыборной агитации и сразу после вступления на пост президента Владимир Зеленский пообещал, что кардинально обновит кадровый состав власти. Это, однако, не помешало ему сделать членом своего ближайшего окружения советника своего предшественника.

Тем временем другой советник Зеленского Олег Устенко объявил сегодня о том, что на пост премьер-министра страны рассматриваются "несколько тысяч украинских экспертов". "Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", – приводит слова Устенко "Радио Свобода".