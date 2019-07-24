Экс-президент Украины наконец решил ответить на все вопросы правоохранителей

Петр Порошенко всеми возможными способами уклонялся от допросов в Госбюро расследований Украины, но неожиданно передумал и пришел в ведомство. Об этом сообщил украинским журналистам анонимный источник.

Как передает издание "Украинская Правда", Порошенко ждали в ведомстве 11 июля, а потом 17. Адвокат бывшего президента Незалежной не раз отмечал, что его начальник находится не в Киеве из-за предвыборной кампании и не может появиться на допросе из-за загруженного графика.

Директор бюро Роман Труба говорил о том, что Порошенко вызывали на допрос по делу о возможном уклонении от налогов и легализации доходов, которые он незаконным путем получил при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Против бывшего лидера украинцев возбуждено несколько уголовных дел по запросам юриста Андрея Портнова, который был заместителем главы администрации экс-президента Незалежной Виктора Януковича. Портнов отмечал, что через офшоры Порошенко якобы отмыл 300 миллионов долларов на этой сделке.