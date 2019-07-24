Пока стороны находятся в состоянии неопределенности

Переговоры между Москвой и Киевом по поставкам газа и газовому транзиту могут начаться в ближайшее время.

Об этом 24 июля заявил на заседании кабинета министров представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус. Он напомнил, что действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 г., и транзит может быть остановлен уже в январе 2020 года.

О том, что технические консультации между сторонами можно начинать уже сейчас, заявил и директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. На переговорах должны присутствовать эксперты из Еврокомиссии, отметил Витренко на своей страничке в Facebook.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что Украина не сможет до конца года подписать новый транзитный контракт из-за законодательства Евросоюза, однако российская сторона готова продлить действующий контракт при условии, что он будет "экономически целесообразным для российской стороны", напоминает ТАСС.