Однако защита заключенных пребывает в неведении

В Незалежной заговорили об освобождении задержанных в ноябре прошлого года экипажей. О существующих договоренностях, которые осталось только подкрепить документально, рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", – цитирует Денисову "Громадське".

"Ко Дню ВМФ России выпустят. Во, праздник будет", – обрадовался читатель РИА "Новости".

Между тем защитник моряков Николай Полозов не в курсе происходящего. Единственное, о чем ему известно, это о том, что переговоры ведутся. Однако, на какой стадии они сейчас находятся, адвокат также не знает. Он не участвует в процессе.

"Если будут проводиться какие-то процессуальные действия относительно оформления документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего такого не говорил", – пояснил защитник, который накануне только начал знакомиться с материалами уголовного дела.

Кстати, в России также ничего не слышали об освобождении заключенных, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере", – передает слова Москальковой РИА "Новости".

Напомним, инцидент, получивший название Керченский конфликт, произошел 25 ноября прошлого года. В результате 24 украинских моряка были задержаны. Их арест неоднократно продлялся. Последний раз это произошло неделю назад.