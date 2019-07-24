Половина жителей украинской столицы оказалась на грани катаклизма

Большей части Киева угрожает серьезная проблема с питьевой водой в связи со строительными работами вблизи с водопроводной станцией. Об этом сообщает "Киевводоканал".

Отмечается, что в Деснянском районе столицы Украины в границах охранной зоны Деснянской водопроводной станции сейчас ведутся работы по подготовке к строительству.

"Участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Сам ковш тоже расположен в районе 300 м от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам, подчеркивается в сообщении.



По информации компании, Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды мегаполиса.

"Повреждения водоводов или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева", – сигнализирует организация.

В интернете под этой новостью пользователи оставили саркастические комментарии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

" Придётся ещё одно море копать ", "Крым перекрыл", "в чем проблема-то? ну, выроют колодцы... или дождевую воду в бочках собирать будут... или бабы воду из Днепра в коромыслах натаскают...", "Зато безвиз и томос!", "Соседи, продам воду. Дорого", "Перекрыть бы вам Днепр, как вы поступили с Крымом, лишив два миллиона людей воды. А потом еще и электричества... Вам это никогда не забудется... И,в первую очередь, Киеву, потому как без его поддержки Майдан бы не состоялся".