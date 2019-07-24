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Украина наложит санкции на Китай и Турцию из-за Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Киев вознамерился наказать целую группу стран за трубу и завод

Пока еще старый украинский кабмин предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести новые санкции в отношении российских компаний, которые строят газопровод "Краснодарский край – Крым". Более того, под рестрикции могут попасть предприятия из Китая, Турции и Боснии и Герцеговины.

"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым", незаконной добычи углеводородов", – говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В черный список, который будет внесен на рассмотрение СНБО, попали 24 юрлица, зарегистрированных на территории России.

Помимо этого в перечень угодили предприятия, привлеченные к поставке материалов, оборудования и услуг для завода оборонно-промышленного комплекса РФ "Фиолент", расположенного в Крыму. Среди них компании, зарегистрированные в России, КНР, Турции и Боснии и Герцеговины.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимизации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", – утверждают в ведомстве.

По мнению авторов данных рестрикций, введение ограничений в адрес причастных к деятельности на российском полуострове иностранных предприятий "создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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