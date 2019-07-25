На Украине подзабыли историю

Превратить Крым в "национальную автономию" задумали на Украине. Полуостров возьмет на поруки специальный парламентский комитет, члены которого одобрили данную идею.

Он будет заниматься "оккупированными", по мнению Киева, землями. Однако не только Крым будет в ведении комитета. Депутаты также намерены вплотную заняться вопросами Донбасса.

Кстати, "модель" парламентского объединения уже запущена, похвастался советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, переиначив при этом на свой лад историю.

"Россия проглотила Крым – независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно – это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс", – категорично заявил соратник президента в эфире телеканала ATR.

По словам украинского "знатока", Крымское ханство и Украину объединило восстание Богдана Хмельницкого. Во время освободительной войны они были союзниками, передает телеканал "360".

"Много текста в котором мало содержания. Что-то как-то кто-нибудь ...", "Лицемерное и фальшивое интервью кучмиста-зелениста – НЕ ВЕРЮ!", – откликнулись на беседу в студии зрители (орфография и пунктуация авторские).

Незалежная никак не может смириться с потерей Крыма и периодически выискивает лазейки для его возвращения, отмечает "Царьград". Однако в России украинские выпады никто не воспринимает всерьез, поскольку полуостров стал ее частью по доброй воле жителей. Референдум 2014 года, напоминает РИА ФАН, прошел в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.