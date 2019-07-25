Опасные игры: Киев получил недвусмысленное предупреждение о санкциях

Властям Украины рекомендовали думать о последствиях

Зеркальный ответ России на санкционную политику украинских властей обвалит экономику Незалежной. Об этом заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Комментируя намерение Киева расширить ограничительные меры против российских предприятий, парламентарий отметил, что новый глава Украины Владимир Зеленский пока никак не меняет курс в отношении России, начатый его предшественником Петром Порошенко. Но если Москва до сих пор вела себя довольно сдержанно в ответ на действия Киева, то ее терпению может прийти конец.

"Если для нас это просто меры, которые точно не повлияют на Российскую Федерацию и Республику Крым, то наши зеркальные санкции очень болезненно ударят по и так слабейшей украинской экономике, которая уже много лет находится в жесточайшем кризисе после государственного переворота", – подчеркнул Ганжара.

Он посоветовал президенту и парламенту Украины вести более взвешенную политику, а не "играть в санкции", передает РИА "Новости":

"Это абсолютно не игрушки и может быть очень опасным", – предупредил депутат.

Ранее правительство Украины подготовило пакет новых рестрикций против РФ. В санкционный список внесены предприятия, участвующие в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край-Крым" и сотрудничающие с заводом "Фиолент" в Крыму. Предложение поступит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в четверг, 25 июля, сообщает УНИАН.