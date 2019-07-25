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В России отказываются платить миллиард долларов за присоединение Крым. Именно такой подтекст у иска украинского Ощадбанка.
Он никак не может угомониться, пытаясь отсудить безвозвратно потерянные активы после того, как Украина лишилась полуострова. Однако усилия финансовой организации тщетны. О чем свидетельствует заявление российского Минюста.
"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", – резюмировали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Комментируя агентству решение арбитража в Гааге и Киевского апелляционного суда, в Минюсте указали на ряд противоречий. Так, в России усомнились в компетенции инстанций на предмет разбирательств подобных исков. Кроме того, вопросы возникли к украинской стороне.
Она не сообщила надлежащим образом, во-первых, о рассмотрении заявления, во-вторых, об исполнении решения, которое несколькими днями ранее принял апелляционный суд в Киеве. Банк Незалежной уверен, что российские власти должны ему компенсировать ущерб в размере $1,1 млрд, который он понес после присоединения Крыма. Финансовая компания утверждает, что потеряла активы.
Между тем в РФ полагают, что в позиции должника, наоборот, находится Ощадбанк. Ведь он так и не вернул отобранные у вкладчиков деньги.
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности