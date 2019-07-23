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Крым ответил Украине за "утраченные активы"

Фото: pixabay.com
продолжениеВскрылся тайный план Киева на случай нападения России
Киеву напомнили о присвоенных вкладах жителей полуострова

В Незалежной зря стараются отсудить у России компенсацию за потерянные Ощадбанком активы на полуострове. На самом деле это украинские власти обязаны вернуть крымчанам отобранные у них вклады. Об этом сообщил первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

"Это все пустая трата времени и энергии. Пусть они подсчитают, сколько они забрали наших вкладов, как физических, так и юридических лиц, которые хранились в Ощадбанке и в других банках. Пусть ответят, почему они не вернули эти вклады. Пусть они возьмут калькулятор и со всем разберутся. Еще нам должны будут",

– заявил депутат. Его слова приводит РИА "Новости".

Он напомнил, что украинские банки самовольно прекратили работу на полуострове после его присоединения к России. При этом финансовые организации отказались возвращать крымчанам банковские вклады.

Фото: pixabay.com

Ранее Киевский апелляционный суд признал закономерным решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму. Инстанция выдала лист для его исполнения на Украине.

В ноябре прошлого года Арбитражный трибунал в Париже постановил, что Россия в лице Министерства юстиции обязана выплатить крупнейшему государственному банку Украины компенсацию за экспроприацию его активов в Крыму. Сумма иска составила $1,3 млрд, из которых $1,1 млрд это убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала, считая, что у парижского арбитража не было полномочий рассматривать иск.

Андрей ФИЛАТОВ
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